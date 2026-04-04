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Khoảnh khắc Trương Vinh Hiển ăn mừng chiến thắng lịch sử

Trương Vinh Hiển tạo địa chấn tại PPA Tour Hanoi Cup khi đánh bại tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud để giành quyền vào chung kết đơn nam pro.
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