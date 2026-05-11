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Khoảnh khắc trước khi máy bay Mỹ hút người đi bộ qua đường băng vào động cơ

Người đàn ông này đã thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan tới máy bay của hãng Mỹ Frontier Airlines.
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