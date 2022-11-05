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Khoảnh khắc tinh tinh chia tay người đã chăm sóc trong suốt 25 năm

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cảm động, khi một giám đốc vườn thú nói lời chia tay với con tinh tinh mà ông đã tự tay chăm sóc suốt 25 năm qua.
Đọc thêm : Khoảnh khắc tinh tinh chia tay người đã chăm sóc trong suốt 25 năm