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Khoảnh khắc tiêm kích F-35 Israel bắn rơi chiến đấu cơ Iran

Đoạn video mới được công bố đã ghi lại khoảnh khắc tiêm kích F-35I của Israel bắn hạ máy bay chiến đấu YAK-130 của Iran trên bầu trời Tehran.
Đọc thêm : Khoảnh khắc F-35 Israel bắn rơi chiến đấu cơ Iran trong trận không chiến