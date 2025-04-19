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Khoảnh khắc thót tim: Cô gái nằm trên võng suýt bị rắn mổ trúng

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô gái đang nằm trên võng bất ngờ bị một con rắn lao đến tấn công, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.
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