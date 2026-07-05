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Khoảnh khắc tháp Eiffel bị tia sét đánh trúng trong cơn giông

Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tia sét khổng lồ đánh trúng đỉnh của tháp Eiffel, làm rực sáng cả bầu trời đêm, tạo nên một hình ảnh vô cùng ấn tượng.
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