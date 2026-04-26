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Khoảnh khắc thang máy bất ngờ rơi tự do khi có người bên trong

Camera bên trong thang máy tại một chung cư ở thủ đô Beirut (Liban) đã ghi lại được khoảnh khắc thang máy bị rơi tự do khi bên trong có hai người đàn ông.
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