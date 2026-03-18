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Khoảnh khắc tên lửa siêu vượt âm Iran đột ngột đổi quỹ đạo tập kích Israel

Truyền thông Iran đăng video ghi lại khoảnh khắc tên lửa siêu vượt âm Fattah-2 của nước này tập kích mục tiêu ở Tel Aviv, Israel.
Đọc thêm : Khoảnh khắc tên lửa siêu vượt âm Iran đột ngột đổi quỹ đạo tập kích Israel