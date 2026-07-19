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Khoảnh khắc tên lửa Iran tấn công khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Video mới được công bố đã ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iran đánh trúng căn cứ quân sự tại Jordan khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
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