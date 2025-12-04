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Khoảnh khắc tàu thuyền của người dân bị lũ cuốn trôi ở khu vực Bình Thuận

Đọc thêm : Khoảnh khắc tàu thuyền của người dân bị lũ cuốn trôi ở khu vực Bình Thuận