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Khoảnh khắc "tàu sân bay trên không" Nga bung vũ khí tập kích Ukraine

Ukraine trước đó đã cảnh báo mối đe dọa từ việc Nga cải tiến khiến UAV giá rẻ Gerbera trở nên nguy hiểm hơn.
Đọc thêm : Khoảnh khắc "tàu sân bay trên không" Nga bung vũ khí tập kích Ukraine