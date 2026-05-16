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Khoảnh khắc tàu hàng đâm vào xe buýt Thái Lan, 8 người chết

Một đoàn tàu đã đâm vào một xe buýt công cộng tại thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm 16/5, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.
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