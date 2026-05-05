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Khoảnh khắc tài xế thoát ra khỏi chiếc xe bẹp dúm sau tai nạn

Sau vụ va chạm liên hoàn, tài xế ngồi trong một chiếc ô tô bị biến dạng từ từ thoát ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
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