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Khoảnh khắc tài xế nhảy khỏi xe tải khi bị tàu tông trúng

Khi tàu hỏa lao tới, tài xế xe tải đã kịp mở cửa xe, nhảy ra khỏi cabin trước khi cú va chạm xảy ra.
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