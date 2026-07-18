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Khoảnh khắc sinh tử giữa mỏm đất của người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi

Trong quá trình bị cuốn trôi, anh H. may mắn dạt vào một dải đất hẹp, nhô cao giữa dòng nước xiết.
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