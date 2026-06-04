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Khoảnh khắc sân bay Kuwait bị tập kích

Kuwait đăng video được cho là ghi lại khoảnh khắc sân bay bị tấn công trong một cuộc tập kích của Iran.
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