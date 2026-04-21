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Khoảnh khắc robot hình người phá kỷ lục chạy bán marathon của nhân loại

Một robot hình người của Trung Quốc đã hoàn thành đường chạy bán marathon trong 50 phút 26 giây, phá vỡ kỷ lục của vận động viên con người.
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