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Khoảnh khắc quân đội Mỹ hạ “thủ lĩnh số 2” của IS

Đoạn video mới được công bố đã ghi lại khoảnh khắc quân đội Mỹ tiêu diệt Abu-Bilal al-Minuki, nhân vật số 2 của IS, tại Nigeria.
Đọc thêm : Khoảnh khắc quân đội Mỹ hạ “thủ lĩnh số 2” của IS