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Khoảnh khắc ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ trước 250.000 người

Ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở lại Nhà Trắng sau chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái.
Đọc thêm : Khoảnh khắc ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ trước 250.000 người