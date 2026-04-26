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Khoảnh khắc nghi phạm tìm cách lao vào phòng tiệc có Tổng thống Trump

Nghi phạm đã vượt qua lớp an ninh ngoài cùng trong vụ nổ súng gần nơi diễn ra tiệc tối có Tổng thống Donald Trump và các quan chức Nhà Trắng.
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