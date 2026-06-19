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Khoảnh khắc Mỹ bắn nổ tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương

Mỹ công bố video ghi lại khoảnh khắc tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương khiến 3 người thiệt mạng.
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