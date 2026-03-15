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Khoảnh khắc mẹ vợ tặng thơ cho cầu thủ Đức Huy gây xúc động

Bà Trúc Linh - mẹ MC Huyền Trang "Mù Tạt" - tự làm thơ tặng con rể Đức Huy trong lễ cưới của cặp đôi.
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