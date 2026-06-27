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Khoảnh khắc mẹ ôm con thoát thân khi nhà rung lắc hút gần 3 triệu lượt xem

Khi căn nhà rung lắc do động đất, người mẹ ở Philippines lập tức bế con chạy ra ngoài hút hàng triệu lượt xem.
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