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Khoảnh khắc máy bay huấn luyện rơi xuống đường, phát nổ dữ dội

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy chiếc máy bay đã phát nổ và bốc cháy dữ dội ngay sau va chạm với mặt đường.
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