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Khoảnh khắc lực lượng Mỹ nổ súng vào tàu Iran gần eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ đã nổ súng vào tàu chở dầu Iran sau khi cáo buộc các phương tiện này vi phạm lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz.
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