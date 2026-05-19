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Khoảnh khắc ít gặp của cặp cá voi ngoi lên mặt nước săn mồi ở biển Đắk Lắk

Cảnh tượng cặp cá voi cỡ lớn ngoi lên khỏi mặt nước để săn mồi tại vùng biển ở Đắk Lắk khiến nhiều du khách ồ lên thích thú.
Đọc thêm : Khoảnh khắc ít gặp của cặp cá voi ngoi lên mặt nước săn mồi ở biển Đắk Lắk