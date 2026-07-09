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Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ

Iran đã công bố video ghi lại trận tập kích vào các căn cứ quân sự Mỹ để đáp trả cuộc tấn công của Washington.
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