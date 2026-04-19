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Khoảnh khắc hài hước khi voi con học theo mẹ phủ cát lên người

Khi thấy mẹ sử dụng vòi để phủ đất và cát lên người, voi con cũng đã thực hiện theo, tạo nên một khoảnh khắc hài hước và đáng yêu.
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