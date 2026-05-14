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Khoảnh khắc gây chú ý của tỷ phú Elon Musk khi thăm Trung Quốc

Một video được lan truyền trên mạng xã hội gây chú ý khi ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của tỷ phú công nghệ Elon Musk trong chuyến thăm Trung Quốc.
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