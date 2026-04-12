Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc du thuyền bất ngờ phát nổ như bom

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc một chiếc du thuyền đã bất ngờ phát nổ như bom và bốc cháy dữ dội khi đang neo tại cảng trên đảo Phuket (Thái Lan).
Đọc thêm : Clip “cô gái bị bỏng vì nghịch dại trong tiệc sinh nhật” nổi bật tuần qua