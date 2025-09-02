Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc dàn pháo lễ "khai hỏa" mừng Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc dàn pháo lễ "khai hỏa" mừng ngày Quốc khánh 2/9, 21 phát đại bác rền vang từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình.