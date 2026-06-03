Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc cô gái trẻ người Brazil bất ngờ rơi tọt xuống hố ga trên phố

Cô gái 9X vừa trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi đi bộ trên phố và bất ngờ rơi xuống cống thoát nước tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil.
Đọc thêm : Khoảnh khắc cô gái trẻ người Brazil bất ngờ rơi tọt xuống hố ga trên phố