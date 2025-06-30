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Khoảnh khắc chụp cổng chào "Thái Bình hẹn gặp lại" tạo nhiều cảm xúc

Trong những ngày qua, bộ ảnh chụp cảnh cổng chào với dòng chữ “Thái Bình hẹn gặp lại”, thu hút lượng tương tác lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Đọc thêm : Khoảnh khắc chụp cổng chào "Thái Bình hẹn gặp lại" tạo nhiều cảm xúc