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Khoảnh khắc cây cầu đang xây ở Ấn Độ bị đổ sập

Một đoạn của cây cầu đang được xây dựng bắc qua sông Hằng của Ấn Độ bị sập xuống chỉ trong vài giây.
Đọc thêm : Khoảnh khắc cây cầu đang xây ở Ấn Độ bị đổ sập