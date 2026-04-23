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Khoảnh khắc binh sĩ Iran vây bắt tàu hàng ở eo biển Hormuz

Iran đã công bố video ghi lại cuộc vây bắt tàu hàng ở eo biển Hormuz trong bối cảnh Tehran vẫn kiểm soát tuyến hàng hải này.
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