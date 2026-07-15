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Khoảnh khắc bé gái khóc nức nở, tiễn đưa mẹ và em trai gây xúc động

Trước khi thi thể mẹ và em được hỏa táng, bé gái 9 tuổi liên tục vẫy tay, gọi theo, òa khóc nức nở.
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