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Khoảnh khắc băng vỡ làm ô tô rơi xuống hồ sâu nhất thế giới ở Nga

Theo chính quyền địa phương, 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 7 du khách Trung Quốc, khi xe chở họ rơi xuống hồ Baikal ở Nga.
Đọc thêm : Khoảnh khắc băng vỡ làm ô tô rơi xuống hồ sâu nhất thế giới ở Nga