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Khoảnh khắc ấn tượng của NSND Tạ Minh Tâm, Phương Mỹ Chi tại lễ khai mạc

NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng nhiều nghệ sĩ mang đến những tiết mục đặc sắc tại lễ khai mạc sự kiện "Tổ quốc bình yên", tối 11/6 ở TPHCM.
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