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Khoác áo giáp nặng 9kg, cảnh vệ luyện võ gậy Arnis dưới nắng nóng 40 độ C

Dưới nắng nóng 40 độ C, đội tuyển võ gậy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khoác lên mình bộ giáp 9kg để tập luyện, chuẩn bị tranh tài tại Hội thao CAND 2026.
Đọc thêm : Khoác áo giáp nặng 9kg, cảnh vệ luyện võ gậy Arnis dưới nắng nóng 40 độ C