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Khoác "áo" cho đào cổ thụ, nhất chi mai bán Tết

Đào cổ thụ, nhất chi mai được chủ vườn khoác thêm chiếc "áo" rêu xanh, với nhiều cách tạo hình khác nhau bày bán ở Nghệ An cho khách chơi Tết.
Đọc thêm : Khoác "áo" cho đào cổ thụ, nhất chi mai bán Tết