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Khỉ trộm đồ du khách và thất vọng khi phát hiện thứ bên trong

Một con khỉ capuchin trộm đồ của du khách tại bãi biển Costa Rica, nhưng khi phát hiện bên trong chỉ là bao cao su, con khỉ lập tức ném đi.
Đọc thêm : Khỉ trộm đồ du khách và thất vọng khi phát hiện thứ bên trong