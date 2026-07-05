Video
video cùng chuyên mục

Khỉ đầu chó đồi đầu đàn cầy mangut

Du khách ghé thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi) đã ghi lại được cuộc chiến gay cấn giữa khỉ đầu chó và đàn cầy mangut.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Rắn độc bám chặt bề mặt thẳng đứng để trườn lên cao