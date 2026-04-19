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Khẩu "đại bác vác vai" của ông vua vũ khí Việt đánh tan lô cốt địch

Súng không giật SKZ ra đời giữa chiến khu, trong điều kiện gần như không có tài liệu kỹ thuật, đã nhanh chóng phá tan những lô cốt kiên cố nhất của quân Pháp.
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