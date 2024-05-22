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Khánh Thi xin lỗi Thu Minh, Thủy Tiên sau ồn ào đòi nợ 80 triệu đồng

Khánh Thi cho biết Thủy Tiên, Thu Minh không phải là người cô nhắc đến trong bài đăng đòi nợ gây xôn xao mạng xã hội.
Đọc thêm : Khánh Thi xin lỗi Thu Minh, Thủy Tiên sau ồn ào đòi nợ 80 triệu đồng