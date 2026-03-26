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Khánh Linh "Cô Tấm ngày nay": Hôn nhân thứ 2 là sửa sai hợp lý của đời tôi

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, ca sĩ Khánh Linh thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với chồng hiện tại cùng những kế hoạch cho show diễn sắp tới.
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