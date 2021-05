Khánh Du thể hiện ca khúc Cô đơn đầy khắc khoải

Vào năm 1997, Khánh Du được hãng băng đĩa nổi tiếng Vafaco mời thu âm một loạt ca khúc nhạc Ngoại lời Việt như: "Because you loved me" , "My heart will go on", “Hero”… Trong đó, “My heart will go on” gây tiếng vang lớn và giúp tên tuổi Khánh Du nổi như cồn.