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Khám phá rừng cây thần linh 2.500 tuổi ở Lâm Đồng

Ở độ cao hơn 1.700 mét so với mực nước biển, núi Voi tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng là nơi phân bố của quần thể thông đỏ quý hiếm, được mệnh danh là rừng cây thần linh.
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