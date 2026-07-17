Tại Đà Lạt, cơ quan chức năng lưu giữ 31 báu vật Linga và Yoni, là sinh thực khí nam, nữ được tôn thờ bởi tín đồ Bà La Môn. Trong đó, nhiều hiện vật bằng vàng, bạc, thạch anh.