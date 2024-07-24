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Khách tố quán ăn ở Khánh Hòa "chặt chém" phần cơm 200.000 đồng

Một thực khách tố quán cơm ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã có hành vi "chặt chém" 1 suất cơm giá 200.000 đồng.
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