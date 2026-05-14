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Khách Tây xếp hàng kín vỉa hè chờ thưởng thức bánh nướng gây sốt ở Hà Nội

Nằm trên con phố sầm uất của Hà Nội, một tiệm bánh vỉa hè vẫn thu hút đông đảo du khách nước ngoài đứng chờ hàng giờ nhờ mùi bơ thơm lan khắp góc phố.
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